Actualidade

Uma grande explosão abalou hoje uma mina de carvão no norte do Irão, deixando pelo menos 70 mineiros bloqueados no interior, noticiou a imprensa estatal.

"Quarenta trabalhadores estão presos numa parte da mina e 30 a 40 noutra", afirmou o diretor de operações de emergência e salvamento do Irão, Pirhossein Koulivand, às agências Fars e Isna.

O responsável precisou também que a explosão ocorreu quando mineiros tentavam ligar o motor de um veículo de trabalho.