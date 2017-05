Actualidade

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, acusou hoje o Governo de querer "institucionalizar a cunha" no processo de regularização de precários, admitindo que o partido possa chamar o ministro Vieira da Silva ao parlamento.

No encerramento das jornadas parlamentares do CDS-PP, Assunção Cristas disse que o partido está preocupado com várias situações de "atropelamento diário de regras" e apontou como exemplo o processo de regularização dos trabalhadores precários na função pública.

"Hoje somos surpreendidos com a notícia de mais um atropelo: o Governo vai dar a voz aos sindicatos para, não diria selecionar, mas pelo menos meter a cunha", afirmou Cristas.