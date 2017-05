Actualidade

O Tribunal de Évora começou hoje a julgar cinco médicos, que prestavam serviço no hospital da cidade em maio de 2009, acusados de homicídio por negligência na assistência de um homem de 29 anos.

Na primeira sessão de julgamento, os cinco arguidos aceitaram prestar declarações, mas só foi ouvida uma médica radiologista, que negou responsabilidades na morte do paciente.

O processo judicial, que levou à acusação dos clínicos, está relacionado com as condições em que ocorreu a morte de um homem de 29 anos, em maio de 2009, no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).