Actualidade

O presidente dos Autarcas Social Democratas solicitou hoje à administração da Caixa Geral de Depósitos que peça desculpa ao presidente da Câmara de Almeida pelo cancelamento de uma reunião após a ocupação da agência, "ato que empobrece a democracia".

Em conferência de imprensa na sede nacional do PSD, em Lisboa, Álvaro Amaro lamentou a existência de uma "confusão democrática" já que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) justificou o cancelamento da reunião de terça-feira com o presidente e o vice-presidente da Câmara de Almeida - que se descolaram a Lisboa e acabaram por ser recebidos pelo diretor-geral - com o facto de a agência ter sido ocupada pela população.

"Ontem [terça-feira] o país assistiu a um ato que empobrece a democracia. Quando uma administração da Caixa, um banco público, se recusa a receber um eleito, um autarca eleito por um povo de Almeida com um argumento de que não podem recebê-lo porque estava o povo concentrado na agência que a CGD quer encerrar, queria pedir à administração da Caixa que peça desculpa ao presidente da câmara de Almeida e, nele, a todos os autarcas", pediu.