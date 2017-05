Actualidade

O total de empréstimos concedidos pelos bancos às famílias caiu 1,2% em março para 124,09 mil milhões de euros, de acordo com dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

Segundo o BdP, a taxa dos empréstimos concedidos às famílias manteve-se inalterada face a fevereiro, recuando 1,2%, um comportamento verificado nos segmentos da habitação e do consumo e outros fins, que também mantiveram a taxa em -2,4% e 4,3%, respetivamente.

O rácio de crédito malparado dos empréstimos às famílias situou-se em 4,7%, valor igual ao do mês anterior, diz o regulador, acrescentando que a percentagem de devedores do setor das famílias com crédito vencido caiu 0,1 pontos percentuais face a fevereiro, fixando-se em 13,2%.