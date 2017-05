Actualidade

António Zambujo, Xutos e Pontapés, Bonga e Carlos do Carmo constam dos 45 artistas de língua portuguesa que atuarão nos quatro palcos da 4.ª edição do festival Sol da Caparica, de 10 a 13 de agosto, foi hoje anunciado.

Best Youth, Bispo, Criolo, Dealema, Djodje, HMB, Mafalda Veiga, Manel Cruz, Mariza, Matias Damásio, Regula e Sam Alone são outros nomes divulgados hoje, para os 60 espetáculos dos quatro dias da edição deste ano do Sol da Caparica.

Ponto comum aos 45 artistas provenientes de cinco países de língua portuguesa, é o facto de todos terem trabalhos novos a apresentar, como é o caso de Carlão, cujo teledisco "Viver para sempre", gravado nas ruas de Almada, foi divulgado hoje na conferência de imprensa de apresentação do festival.