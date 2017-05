Autárquicas

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, apontou hoje como meta eleitoral para o partido em Aveiro passar de duas para três presidências de Câmara, no encerramento das jornadas parlamentares do partido.

Assunção Cristas aproveitou o final do seu discurso para retomar o tema das autárquicas de 01 de outubro e voltar a pedir ao partido "ambição máxima com realismo".

Em Aveiro, onde os democratas-cristãos têm duas das suas cinco presidências de Câmara - Albergaria-a-Velha e Vale de Cambra -, a líder do partido pediu um crescimento "de mais de 50%".