Teatro Nacional São João

Oito anos depois da apresentação de Pitié!, Alain Platel - um dos nomes incontornáveis da dança contemporânea - regressa ao Teatro Nacional São João (TNSJ), com Nicht Schlafen (não dormir).

O espetáculo vai estar em cena nos dias 8 e 9 de maio, às 21h30, integrado no Festival DDD – Dias da Dança 2017 e conta com o compositor austríaco Gustav Mahler a explorar a aceleração e rutura que conduziu à Primeira Guerra Mundial.

Alain Platel acabaria por encontrar na obra de Mahler – que evidencia o nervosismo, agressividade, paixão e desejo ardente por uma harmonia perdida –, correspondência com as imagens que cria para o seu trabalho. nicht schlafen (não dormir) coloca em movimento uma reflexão sobre uma matéria intemporal e inesgotável nos espetáculos de Alain Platel: o sofrimento humano. Ao olhar para esses primeiros acordes do século XX, os “anos da vertigem”, Platel reconheceu o estado de confusão e incerteza que marca a nossa contemporaneidade.

No espetáculo que estará em cena no TNSJ, depois de ter percorrido palcos sonantes de Espanha, Itália, Holanda, entre outros países, nove bailarinos contracenam com esculturas de cavalos mortos, compondo quadros vivos que evocam a pintura de Caravaggio ou Géricault, mas também a imagem de Cristo descendo da Cruz. A ritualização da morte volve-se num apelo à vida. “Deixa de tremer. Prepara-te para viver!”, palavras da Segunda Sinfonia de Mahler, palavras que recorrem em nicht schlafen.

A cenografia é assegurada pela artista plástica Berlinde De Bruyckere, nesta que é a primeira colaboração com Alain Platel, enquanto que a direção musical é dirigida por Steven Prengels, que nos ambientes sonoros criados para o espetáculo contrasta Mahler com cantos polifónicos africanos e sons de balados ou animais adormecidos. O preço dos bilhetes para a produção de les ballets C de la B varia entre os 7,50 e os 16 euros.

O Teatro Nacional São João (TNSJ) é, desde 2007, uma Entidade Pública Empresarial, assumindo ainda a responsabilidade da gestão de mais dois espaços culturais da cidade do Porto: Teatro Carlos Alberto e Mosteiro São Bento da Vitória. O TNSJ é o único membro português na União dos Teatros da Europa (UTE), organização que congrega alguns dos mais importantes teatros públicos do espaço europeu, integrando o Conselho de Administração da entidade.