O Governo disse hoje que anulou o contrato de financiamento do projeto de construção da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES), depois de não ter sido adjudicado dentro do prazo, garantindo assim os fundos comunitários para outro projeto.

"Perante o risco de perda de apoios comunitários pelo Estado português, viu-se a Autoridade de Gestão do PDR2020 obrigada a anular o contrato de financiamento do projeto, ficando salvaguardada a não devolução do montante em causa a Bruxelas", adiantou o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural em resposta à agência Lusa, depois de na terça-feira o presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista Santos, ter anunciado que a candidatura teria "caducado" por falta de documentos.

O Governo explica que entendeu anular o contrato com a Valoragudo, detida a 100% pela Recilis, para adjudicar o projeto de Conceção, Construção e Exploração da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES) da Região de Leiria, de modo a que Portugal não perdesse os fundos comunitários, podendo, assim, canalizar o valor para outro projeto.