Actualidade

Segundo a nota de conjuntura divulgada hoje, o Fórum para a Competitividade estima que a economia cresça este ano acima dos 1,8% previstos pelo Governo, entre 1,9% e 2,1%, e "o primeiro trimestre deverá ser o mais forte do ano".

O Fórum considera ser "provável" que "os próximos trimestres registem uma desaceleração do crescimento em cadeia, já que grande parte do impacto dos fatores de suporte do final de 2016 e início de 2017 já passou".