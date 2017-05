Actualidade

O consumo de eletricidade caiu 6,6% em abril face ao mês homólogo do ano anterior, para 3.717 GWh, devido fundamentalmente aos efeitos da Páscoa e da temperatura, que esteve muito acima dos valores normais para este mês.

De acordo com dados da REN - Redes Energéticas Nacionais, com a correção do impacto da temperatura e do número de dias úteis (que influencia o consumo já que a indústria é a grande consumidora), a queda do consumo em abril reduziu-se para 1,6%, face ao mesmo mês do ano passado.

No final de abril, o consumo acumulado recua 1,4% - para 16.702 GWh - face ao período homólogo e 0,2% com a correção de temperatura e dias úteis.