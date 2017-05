Actualidade

A UGT rejeitou "veemente" as "afirmações graves" da líder do CDS-PP, que acusou hoje o Governo de querer "institucionalizar a cunha" no processo de regularização de precários na Função Pública.

"Estas são afirmações graves e que merecem a veemente rejeição da UGT e não deixam de causar surpresa quando proferidas por alguém que teve já responsabilidades governativas", afirmou, em comunicado, a União Geral dos Trabalhadores (UGT).

A organização sindical considerou que as afirmações de Assunção Cristas esquecem "o trabalho que os sindicalistas têm todos os dias nos locais de trabalho de todo o país", além de "ignorar que quem opta por não se sindicalizar" pode "exigir a apreciação da sua situação em concreto".