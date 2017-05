Estoril Open

O tenista argentino Juan Martín del Potro, quinto cabeça de série, desistiu hoje do Estoril Open, devido à morte do avô, anunciou a organização do torneio.

"Juan Martin desistiu do Estoril Open devido ao falecimento do seu avô. Os nossos pensamentos estão com ele e com a sua família", lê-se na página oficial do torneio na rede social Twitter.

Del Potro, bicampeão do antigo Estoril Open, tinha-se estreado na terça-feira, com um triunfo sobre o japonês Yuichi Sugita, por 6-1 e 6-3, em uma hora e 21 minutos.