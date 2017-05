concerto

Um dos cantores e compositores mais queridos do nosso País prepara-se para celebrar 40 anos de carreira com um espetáculo na Meo Arena, amanhã, às 21h30.

Neste concerto solidário por um Novo Futuro, Jorge Fernando conta com Ana Moura, Agir, Camané, Expensive Soul, Fábia Rebordão, José Gonçalez, Sam The Kid, Virgul e Dino D’Santiago como convidados.

Jorge Fernando tem a vida cheia de fado. Herdou o toque de Fernando Maurício, tocou durante duas décadas ao lado de Amália, escreveu fados que definiram a identidade de vedetas mundiais como Mariza ou Ana Moura, trabalhou com Camané e com tantos outros grandes nomes do fado.

A solo, contudo, a sua carreira é igualmente extraordinária, no fado e fora dele. Um dos mais talentosos escritores de canções portugueses, com êxitos como “Quem Vai ao Fado”, “Boa Noite Solidão”, “Chuva”, “Trigueirinha”, “Rosas Brancas para o Meu Amor” ou “Umbadá”, Jorge Fernando tem também uma larga carreira por palcos de todo o mundo.

Pero do espetáculo que marca os seus 40 anos de carreira, uma nova melodia se junta às que já conhecemos: “De mim para mim”, um tema gravado com os cúmplices de sempre Guilherme Banza na guitarra portuguesa e Marino de Freitas na viola baixo; com Jorge Fernanado na voz, na viola e também na produção.

“De Mim para Mim” junta-se assim a todas as histórias, a todas as canções que às vezes sem sabermos, se instalam na nossa memória, ao longo de uma vida cheia de fado.

MEO ARENA | 4 maio, às 21h30