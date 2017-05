Cinema

A Culturgest, o Cinema São Jorge, a Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, o Cinema Ideal e o Cineteatro Capitólio – Teatro Raul Solnado vão ser palco do IndieLisboa - Festival Internacional de Cinema Independente, que começa hoje na capital.

Até 14 de maio, 14 países vão estar representados na Competição Internacional de Longas Metragens, que volta a apresentar uma apurada seleção de 12 primeiras, segundas e terceiras obras de realizadores nacionais e internacionais, divididas entre ficção, documentário e cinema experimental.

Nesta 14ª edição, o festival traz à cidade mais de 250 filmes para descobrir em 12 dias, além de debates, workshops, encontros, festas e concertos.

Destaque para a reabertura do Cineteatro Capitólio/Teatro Raul Solnado no dia 5 de maio para a primeira sessão de cinema ao ar livre do 14º IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema Independente. Desde o seu passado cinéfilo do pós-25 de abril, que teve o seu fim nos anos 90 com o fecho do edifício, esta será a primeira vez que o Capitólio recebe uma programação regular de cinema, durante as datas do festival. De 5 a 13 de maio, todas as noites, pelas 21h30, será apresentado um filme da secção IndieMusic, no terraço. Na primeira noite é apresentado Tony Conrad: Completely in the Present, o documentário que olha o legado incontornável do “padrinho” dos Velvet Underground.

Não perca, uma celebração do cinema independente que preza a diversidade, apresentando ficções, documentários, animações, filmes experimentais, entre longas e curtas-metragens.

Local: Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, Cinema Ideal e Cineteatro Capitólio – Teatro Raul Solnado

Horário: de 3 a 14 de maio, das 10h30 às 21h30

AMOR AMOR

Jorge Cramez, Portugal, fic., 2017, 107'

7 DOMINGO, 18H00, CULTURGEST GA | 10 QUARTA, 11H00, CULTURGEST PA | 13 SÁBADO, 16H45, CULTURGEST PA

ARÁBIA/ARABY

Affonso Uchoa, João Dumans, Brasil, fic., 2017, 98'

6 SÁBADO, 21H30, CULTURGEST GA | 9 TERÇA, 19H00, CINEMA IDEAL

EL AUGE DEL HUMANO/THE HUMAN SURGE

Eduardo Williams, Argentina/Brasil/Portugal, fic., 2016, 100'

10 QUARTA, 21H30, CULTURGEST GA | 12 SEXTA, 22H15, CINEMA IDEAL

BOLI BANA

Simon Coulibaly Gillard, Bélgica, doc., 2017, 60'

8 SEGUNDA, 21H30, CULTURGEST GA | 10 QUARTA, 19H00, CINEMA IDEAL

THE CHALLENGE

Yuri Ancarani, França/Itália/Suíça, doc., 2016, 69'

9 TERÇA, 19H00, CULTURGEST GA | 11 QUINTA, 22H15, CINEMA IDEAL

CIAO CIAO

Song Chuan, França/China, fic., 2017, 83'

4 QUINTA, 21H30, CULTURGEST GA | 8 SEGUNDA, 19H00, CINEMA IDEAL

LA IDEA DE UN LAGO/THE IDEA OF A LAKE

Milagros Mumenthaler, Suíça/Argentina/Qatar, fic., 2016, 82'

4 QUINTA, 19H00, CINEMA SÃO JORGE SMO | 10 QUARTA, 21H00, CINEMA IDEAL

EL MAR LA MAR

J.P. Sniadecki, Joshua Bonnetta, EUA, doc., 2017, 94'

4 QUINTA, 19H00, CULTURGEST GA | 6 SÁBADO, 19H00, CINEMA IDEAL

PAMILYA ORDINARYO/ORDINARY PEOPLE

Eduardo Roy Jr., Filipinas, fic., 2016, 107'

5 SEXTA, 21H30, CULTURGEST GA | 7 DOMINGO, 19H00, CINEMA IDEAL

SOMNILOQUIES

Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel, França/Reino Unido/EUA, doc., 2017, 74'

9 TERÇA, 21H30, CULTURGEST GA | 11 QUINTA, 18H00, CINEMA IDEAL

VIEJO CALAVERA/DARK SKULL

Kiro Russo, Bolívia/Qatar, doc., fic., 2016, 80'

8 SEGUNDA, 19H00, CULTURGEST GA | 9 TERÇA, 21H00, CINEMA IDEAL

WEREWOLF

Ashley Mckenzie, Canadá, fic., 2016, 74'

11 QUINTA, 21H30, CULTURGEST GA | 12 SEXTA, 18H00, CINEMA IDEAL