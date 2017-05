Actualidade

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje em Bruxelas que os aliados deverão colocar em marcha "medidas militares" no quadro do combate ao terrorismo, na cimeira de líderes que se realizará em Bruxelas em 25 de maio.

"Necessitamos também de um elemento militar na luta contra o terrorismo", em paralelo com ações diplomáticas e civis, defendeu o secretário-geral da Aliança Atlântica, que falava num debate com eurodeputados da subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu.

Apontando o terrorismo como "uma ameaça real" e lembrando os numerosos atentados já perpetrados em capitais europeias, em países da NATO, em sociedades livres e abertas, Stoltenberg insistiu que a Aliança Atlântica deve ter ao seu dispor o maior leque possível de instrumentos para combater o terrorismo, incluindo o militar. Um tema que quer ver abordado na cimeira de dia 25, que assinalará a primeira deslocação do presidente norte-americano à Europa e à sede da NATO desde a sua entrada em funções, em janeiro passado.