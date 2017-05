Actualidade

A CP - Comboios de Portugal reduziu os prejuízos em 2016, para os 144,6 milhões de euros, "uma melhoria de 133,9 milhões de euros face ao ano anterior".

Em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), a CP justifica esta evolução dos resultados líquidos com "o reconhecimento, em 2015, do impacto líquido negativo, de cerca de 85 milhões de euros, do acordo de referência para a venda da CP Carga e de responsabilidades passadas decorrentes da consideração dos abonos variáveis no conceito de remuneração usado para cálculo da retribuição de férias e subsídio de férias, no valor de 27 milhões de euros".

A CP sublinha que, sem estes efeitos, "o resultado líquido apresentaria uma melhoria de cerca de 13%".