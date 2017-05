Actualidade

O secretário-geral da CTGP recusou hoje as acusações da líder do CDS de que o processo de regularização de trabalhadores precários na Função Pública envolva cunhas, referindo ser uma "invenção para lateralizar a discussão" e desviar atenções do anterior governo.

"É mais uma invenção para lateralizar a discussão e mais um problema que a líder do CDS está a colocar para tentar desviar as atenções da política que generalizou a precariedade e que o seu governo [de coligação entre o PSD e o CDS-PP] e, particularmente, o [então] ministro [do Trabalho], o dr. Mota Soares [do CDS-PP], que quando lá esteve não foi meigo para os trabalhadores", afirmou Arménio Carlos.

À margem da entrega de um documento sobre reformas no Ministério do Trabalho, em Lisboa, o dirigente sindical acusou ainda Mota Soares de ter sido "muito magnânimo, nomeadamente para as empresas, ao financiar as empresas para criar trabalho precário". "Aí, se calhar, é que havia cunhas", acrescentou aos jornalistas.