Actualidade

O presidente cessante da Fundação Calouste Gulbenkian, Artur Santos Silva, declarou hoje, na tomada de posse da sucessora, Isabel Mota, que a entidade está neste momento "muito menos dependente dos rendimentos gerados" pelo petróleo e o gás.

Santos Silva discursou na sede da Gulbenkian, em Lisboa, antes de Isabel Mota, agradecendo nessa intervenção o apoio prestado pelos funcionários da fundação e da equipa do Conselho de Administração, durante o seu mandato de cinco anos.

No seu balanço, fez referência aos ativos do petróleo e do gás detidos pela Gulbenkian, que suscitaram polémica na semana passada, quando um grupo de personalidades das áreas da cultura, ciência e política assinaram uma carta aberta pedindo que a fundação prescinda de rendimentos de energias fósseis.