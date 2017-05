Actualidade

Investigadores criaram, no Reino Unido, uma mão artificial com uma câmara incorporada que, ao registar a imagem de um objeto, permite a uma pessoa amputada pegar por exemplo num copo, revela um estudo hoje divulgado.

A mão biónica, desenvolvida por uma equipa coordenada por engenheiros biomédicos da universidade britânica de Newcastle, está equipada com uma câmara ligada a um computador que tira uma fotografia do objeto à sua frente, avalia a sua forma e o seu tamanho e desencadeia uma série de movimentos.

Ao contrário de outras próteses, que são manobradas a partir do olhar do utilizador para o objeto que quer movimentar, a nova mão biónica 'vê' e reage com movimentos, refere a universidade em comunicado, acrescentando que a câmara capta a imagem do objeto e envia um sinal à mão em milésimos de segundos.