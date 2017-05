Actualidade

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, escusou-se hoje a avançar cenários para o desfecho da reunião da concertação social de quinta-feira sobre reformas antecipadas, por ainda nem ter recebido a proposta final do Governo.

"[Tudo] depende da proposta que o Governo apresentar. Vamos aguardar. Não me posso pronunciar porque isso seria prematuro", afirmou aos jornalistas o dirigente sindical, após uma intervenção a centenas de dirigentes sindicais junto do Ministério do Trabalho, em Lisboa.

O líder da CGTP aproveitou para sublinhar que "não há consenso entre patrões e sindicatos relativamente à saída dos trabalhadores com grandes carreiras contributivas".