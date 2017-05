Actualidade

Um jovem de 21 anos está desaparecido no mar da praia da Foz do Lizandro, Mafra, desde as 17:00 de hoje, informou o comandante da Capitania de Cascais.

"Dois jovens terão entrado na água, tendo um deles saído com dificuldade, enquanto o outro já não conseguiu", afirmou Mário Domingues à agência Lusa.

O alerta do desaparecimento foi dado pelas 17:00 às autoridades.