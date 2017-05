Actualidade

Os dois homens detidos terça-feira em Torres Novas devido à morte de um taxista são suspeitos de terem sequestrado também três mulheres, estando indiciados pelos crimes de sequestro, roubo e homicídio qualificado, divulgou da Polícia Judiciária.

Segundo a PJ, os crimes foram praticados pelos dois homens entre os dias 27 de abril e 01 de maio, tendo as vítimas sido "sequestradas nos respetivos veículos automóveis e depois constrangidas, mediante violência e ameaça com arma branca, a entregar aos detidos dinheiro, objetos de ouro e cartões de débito para ulteriores levantamentos indevidos de quantias monetárias".

No caso do taxista, após sequestro e roubo, o homem foi "manietado e atingido com golpes de faca que lhe provocaram a morte", adianta a PJ em comunicado.