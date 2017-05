Actualidade

A Reserva Federal (Fed) norte-americana manteve hoje inalteradas as taxas de juro entre os 0,75% e 1%, considerando como "provavelmente transitórios" os últimos dados do consumo e do crescimento económicos, que foram fracos.

"Os fundamentos económicos que sustentam o crescimento continuado do consumo continuam sólidos", refere o comunicado emitido pela Fed após a reunião de dois dias do comité de política monetária da instituição.

ND // ATR