A líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, acusou hoje o CDS-PP de "tentar manchar" o processo de integração de precários como efetivos no Estado falando em "conceções mesquinhas" como cunhas.

"O que acontece é um processo com os vários parceiros. E tentar manchar um processo que junta parceiros para poder ser o mais representativo possível do país com conceções tão mesquinhas como cunhas, sinceramente diz é da forma como o CDS olha para o emprego, para o Estado", advogou Catarina Martins, em Lisboa.

A líder bloquista falava à margem da sessão de apresentação da campanha "Pirilampo Mágico 2017" e reagia a palavras da presidente do CDS, Assunção Cristas, que demonstrou preocupação com o que disse serem várias situações de "atropelamento diário de regras", apontando como exemplo o processo de regularização dos trabalhadores precários na Função Pública.