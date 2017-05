Actualidade

As associadas da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC) concederam em março 846 milhões de euros em crédito, mais 22,2% do que no mesmo mês de 2016, com o mercado automóvel a ser o grande responsável pela subida.

Em termos trimestrais, o crédito atribuído totalizou 2.182 milhões de euros, uma subida de 22,9% face ao período homólogo. O crédito 'stock', concedido a comerciantes para reposição de 'stocks', representou 49% dos montantes concedidos nos três primeiros meses do ano.

"Seguindo a tendência dos primeiros meses deste ano, o incremento na atribuição de crédito no mês de março foi suportado pela subida do crédito a fornecedores em 26,2% e pelo crédito clássico em 23,5%", realçou em comunicado a ASFAC, especificando que, em termos trimestrais, o crédito 'stock' somou 1.069 milhões de euros, o que representa uma subida de 24,4% face ao primeiro trimestre de 2016.