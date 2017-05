Actualidade

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) foi hoje ao mercado colocar 300 milhões de euros de dívida sénior a 10 anos, pagando um cupão anual de 2,375%, tendo a procura superado a oferta em mais de dez vezes.

"A emissão foi concretizada com grande sucesso, como se comprova pelo facto de a procura ter superado a oferta em mais de 10 vezes. De realçar ainda o facto de mais de 95% dos investidores serem internacionais, com especial destaque para os investidores do Reino Unido, Alemanha e França", lê-se no comunicado da BCR.

Nesta operação atuaram como 'joint lead managers o Barclays Bank, o Caixa Banco de Investimento, o Deutsche Bank, o Millennium bcp, o Novo Banco, o Banco Santander Totta e a Société Générale.