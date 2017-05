Actualidade

A Câmara de Lisboa anunciou hoje que, "em breve", uma "parte substancial" do antigo aquaparque da cidade, em Monsanto, será aberta ao público com jardim e parque infantil.

"Estamos neste momento a instalar um parque infantil. A renaturalização do terreno, na sua grande maioria, está feita e em breve uma parte substancial do antigo aquaparque será aberta ao público", disse o vereador da Estrutura Verde da autarquia, José Sá Fernandes.

Falando na Escola Secundária Marquês de Pombal, na reunião descentralizada do município (destinada a ouvir munícipes de Belém, da Ajuda e de Alcântara), o autarca indicou que, também em breve, apresentará uma proposta com um projeto de requalificação para a outra parte do aquaparque que continuará encerrada.