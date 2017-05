Venezuela

Pelo menos 298 pessoas ficaram feridas, na quarta-feira, em dois municípios de Caracas, na sequência de protestos com as forças de segurança durante protestos contra a convocação de uma Assembleia Constituinte, pelo Presidente da Venezuela.

O maior número de feridos foi registado em Baruta, onde 234 pessoas foram atendidas nos serviços de saúde locais, com "traumatismos e asfixias", de acordo com uma informação publicada na conta do município na rede de mensagens instantâneas Twitter.

O presidente da câmara de Chacao, Ramón Muchacho, disse aos jornalistas que os serviços de saúde locais atenderam 164 pessoas, incluindo dois jovens com queimaduras causadas por 'cocktails-Molotov, e dois feridos por balas de borracha.