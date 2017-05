Actualidade

Quinhentos anos depois da primeira viagem de circum-navegação, réplicas das naus dos descobrimentos portugueses voltam a levar o Vinho do Porto pelo mundo, desta vez numa ação de promoção na Dinamarca dos vinhos da Quinta da Boeira.

O evento, que decorre hoje em Copenhaga por iniciativa da Quinta da Boeira, Arte e Cultura - com o apoio da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), da Federação das Confrarias Báquicas de Portugal e da embaixada de Portugal na Dinamarca --, associa réplicas das mais icónicas caravelas portuguesas, avaliadas em um milhão de euros, a uma prova de 200 anos de Vinho do Porto e a uma cerimónia de insigniação.

Segundo os promotores, o objetivo é "assinalar os 500 anos da primeira viagem de circum-navegação, cuja história está intrinsecamente ligada ao começo da divulgação do Vinho do Porto pelo mundo, e ao mesmo tempo posicionar os vinhos da Quinta da Boeira num mercado 'premium', com um conceito diferenciador".