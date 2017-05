Actualidade

O vice-presidente do Equador, Jorge Glas, apresentou na quarta-feira ao Ministério Público do país um "pedido extenso de investigação" aos funcionários equatorianos relacionados com os projetos participados pela construtora Odebrecht.

"Este é um pedido extenso de investigação a todos os funcionários que tenham tido projetos com esta empresa que sabemos que tem práticas corruptas", disse Glas, numa conferência de imprensa, de acordo com a imprensa local.

O vice-presidente, reeleito nas presidenciais a 02 de abril, pediu que seja fixada uma "data e hora" para que "ministros e ex-ministros", juntamente com "gerentes e ex-gerentes", sejam chamados a "apresentar versões" dos projetos executados com a construtora brasileira.