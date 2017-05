Actualidade

A Navigator teve uma redução do lucro líquido de 57,3% no primeiro trimestre do ano face ao trimestre anterior, descendo de 83,2 milhões de euros para 35,6 milhões, segundo informação da empresa do PSI20 divulgada pela CMVM.

Comparando o período homólogo, a empresa registou uma redução do lucro líquido em 20,5% nos primeiros três meses do ano (35,6 milhões de euros) face aos primeiros três meses de 2016 (44,7%).

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa foi de 90,2 milhões de euros, menos 6% do que nos últimos três meses de 2016, quando foi de 95,9 milhões.