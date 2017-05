Actualidade

As Finanças já reembolsaram quase 500 milhões de euros relativos ao IRS dos portugueses, que pode ser entregue até final do mês de maio, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com uma nota do gabinete do ministro das Finanças, até ao dia 02 de maio foram reembolsados 495 milhões de euros, correspondentes a 591.489 declarações de IRS.

"O número de contribuintes já reembolsados é cerca de 15 vezes superior ao dia homólogo do ano passado (quando tinham apenas sido reembolsados 38.568 contribuintes) ", acrescenta a nota.