Actualidade

A agência oficial norte-coreana considerou que os "comentários irresponsáveis" da China sobre o programa nuclear do país estão a testar a paciência de Pyongyang e podem ter "consequências sérias", numa rara critica direta a Pequim.

A China é o principal aliado e parceiro comercial da Coreia do Norte.

Em fevereiro, porém, Pequim suspendeu as importações de carvão oriundas do país vizinho, em linha com as sanções adotadas pelas Nações Unidas.