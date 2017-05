Actualidade

Uma fonte da Casa Real britânica disse à Agência France Presse que não há qualquer problema quanto ao estado de saúde da Rainha, Isabel II, ou do duque de Edimburgo, a propósito da reunião convocada para hoje.

Também uma fonte do Palácio de Buckingham disse à Associated Press que "não há motivos para preocupações" referindo-se à reunião com todos os funcionários da Casa Real britânica convocada de "urgência" durante a madrugada.

A mesma fonte disse à AP que "este tipo de reuniões" acontecem com frequência.