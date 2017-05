Actualidade

As vendas do comércio de retalho aumentaram, em março, 0,3% na zona euro e recuaram 0,2% na União Europeia (UE), face a fevereiro, com Portugal a registar a maior quebra (-2,3%), segundo o Eurostat.

Na comparação homóloga, com março de 2016, o volume das vendas do comércio de retalho aumentou 2,3% na zona euro e 2,5% na UE.

Na variação em cadeia, face a fevereiro, Portugal registou a maior quebra no indicador (-2,3%), seguindo-se a Eslovénia e o Reino Unido (-2,2% cada) e a Finlândia (-2,1%).