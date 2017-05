Espetáculo

O Tango é um sentimento que se dança. Dança-se com um par mas, na verdade, é (um sentimento) tão intrínseco, que se dança connosco próprios. Mais do que um estilo, o Tango é música, drama, cultura, um estilo de vida», confessa Luis Bravo, maestro e fundador de Forever Tango, o espetáculo de Tango mais famoso da Broadway.

Ingredientes que não faltam nesta produção que agora chega a Portugal são paixão, sensualidade e romance.

Forever Tango apresenta-se numa única data no Coliseu do Porto - no dia 9 de maio – mas conta com várias sessões no Teatro Tivoli BBVA. O espetáculo vai subir ao palco lisboeta entre amanhã e sábado, e de novo de 11 a 13 de maio.

Nasceu no século XIX em bordéis argentinos, onde emigrantes de diferentes pontos do mundo se juntavam no final dos duros dias de trabalho. À violência da solidão em que viviam, os ritmos e movimentos dos corpos respondiam com paixão e sensualidade.

Lisboa

Teatro Tivoli BBVA | 4, 5 e 6, 11, 12 e 13 de maio, às 21h30; 6 e 7 de maio, às 16h30

Preços: €20 a €40

Porto

Coliseu | 9 de maio, às 21h30

Preços: €20 a €45