Actualidade

A produção de petróleo e gás no Brasil recuou em março para 3,187 milhões de barris por dia, o nível mais baixo desde maio do ano passado, caindo cerca de 5% face à produção de fevereiro.

De acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o Brasil produziu 2,55 milhões de barris de petróleo por dia, a que se juntam o equivalente a mais 637 mil barris de gás natural, totalizando 3,178 milhões de barris por dia.

Em fevereiro deste ano, a produção total tinha sido de 3,346 milhões de barris diários, o que representa uma queda de 5%, mas ainda assim um aumento de 12% face à produção de março do ano passado, mês que marcou o início do aumento da produção no resto do ano.