Cultura

O público do Teatro Académico de Gil Vicente é regular e fiel, com 38% a assistir a mais de seis espetáculos por ano naquele espaço, conclui um estudo sobre públicos, realizado em 2016.

O estudo, que resultou de uma parceria entre o teatro e a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), refere que apenas 11% dos 582 inquiridos apresenta um perfil de consumidor ocasional, sendo que cerca de 20% assiste a espetáculos no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV) entre quatro a seis vezes por ano e que 38% assiste a mais de seis eventos.

"É um dado muito positivo e muito revelador de que há uma parte do público do TAGV que é um público fiel. Quando olhamos para os números médios de participação cultural, o número do TAGV revela uma participação intensa, com um público que é muito leal e que tem uma relação forte, de grande cumplicidade" com o teatro, disse à agência Lusa o professor da FEUC e coordenador do estudo, Claudino Ferreira.