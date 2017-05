Actualidade

O artista sul-africano William Kentridge, "um dos artistas mais completos e inovadores do panorama internacional", foi distinguido com o Prémio Princesa das Astúrias das Artes 2017, foi hoje anunciado.

William Kentridge transmite na obra artística "emoções e metáforas relacionadas com a história e a realidade do seu país, mas que também as transcendem", lê-se na ata do júri, hoje reunido em Oviedo, Espanha.

No entender do júri, o trabalho do autor sul-africano, nascido em Joanesburgo em 1955, "deixa importantes questões sobre a condição humana, conjugando temas nos quais predomina a investigação puramente poética e estética com os de conteúdo sociopolítico".