Actualidade

O presidente da Câmara de Valença anunciou hoje investimentos de oito milhões de euros em regeneração urbana, a realizar nos próximos cinco anos na zona sul da cidade, prevista no Plano de Urbanização da Área Central de Valença (PUACV).

"Este plano vai permitir ordenar toda a área sul da cidade ao nível do espaço público, com reordenamento da rede viária e das zonas verdes. Vai contribuir para uma regeneração urbana mais planeada do que casuística. Nos próximos cinco anos, estão previstos investimentos de oito milhões de euros em regeneração urbana, com o apoio de fundos comunitários", referiu o asocial-democrata Jorge Mendes.

O autarca da segunda cidade do Alto Minho, que falava a propósito da publicação do PUACV, hoje, em Diário da República (DR), referiu que o documento "vai permitir dar o equilíbrio que aquela zona não tinha e de forma planeada".