Actualidade

A maioria das prisões em Portugal está sobrelotada, motivo pelo qual tem condições pouco dignas para os reclusos, violando a lei dos direitos do Homem, alertou hoje a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso.

"Uma cela que, nos termos da lei, devia ser ocupada por um único recluso, chega a ser ocupada por três em condições absolutamente indignas, em que o ar é praticamente irrespirável", alertou Joana Miranda, presidente da associação, que tem sede nas Caldas da Rainha.

A Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso remete para as próprias estatísticas disponíveis no site da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, segundo as quais, dos 48 estabelecimentos prisionais ocupados, 32 excediam a lotação máxima em 2015, número que diminuiu para 28 em 2016.