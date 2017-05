Actualidade

As receitas fiscais de Moçambique subiram 16,5% no primeiro trimestre, para 40 mil milhões de meticais, devido ao aumento do imposto sobre os depósitos de longo prazo e dos preços mais elevados do carvão.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, que cita um responsável das Finanças, o valor arrecadado nos primeiros três meses do ano representa 21% dos 186 mil milhões de meticais que o Governo inscreveu como meta para este ano.

Ainda segundo o mesmo responsável, para este aumento da receita fiscal contribuíram principalmente o aumento do imposto sobre os depósitos de longo prazo, o preço mais elevado do carvão, que influencia as receitas, e recolhas do jogo.