Autárquicas

A secretária-geral adjunta do PS afirma que a decisão dos socialistas portuenses de apoiarem a recandidatura autárquica do independente Rui Moreira "é irreversível", procurando desta forma colocar um ponto final na contestação interna a essa solução.

Esta posição foi assumida por Ana Catarina Mendes em entrevista à Agência Lusa, que será divulgada na íntegra na sexta-feira, durante a qual também procurou esclarecer a questão sobre o modo como o PS tenciona contabilizar os votos da lista independente de Rui Moreira no Porto.

Ana Catarina Mendes admitiu que as suas palavras em recente entrevista ao "Observador" possam ter sido mal interpretadas, salientando agora que, "evidentemente", uma vitória da lista de Rui Moreira será sempre um triunfo do atual presidente da Câmara Municipal do Porto, mas que será também festejado pelos militantes socialistas portuenses.