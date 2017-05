Actualidade

Os sindicatos médicos mantêm a greve nacional de dois dias prevista para a próxima semana, anunciaram hoje dirigentes sindicais após uma reunião com o Ministério da Saúde.

A greve nacional está convocada para dias 10 e 11 de maio, com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos a exigirem respostas concretas do Governo a vários problemas que preocupam os profissionais, como a redução do número de horas máxima de urgências, a reposição integral do pagamento das horas extraordinárias e a redução do número de utentes por médico de família.

