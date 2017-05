Actualidade

A entrada em funcionamento do terceiro acelerador linear do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) reforça a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e aumenta as oportunidades para os doentes, defendeu hoje o presidente daquela unidade.

A licença da tutela para a entrada em funcionamento do terceiro acelerador linear no serviço de radioterapia do CHUC chegou na sexta-feira e, na terça-feira, o equipamento já estava a efetuar tratamentos, aumentando para três o número de aparelhos em atividade diária nos Hospitais de Coimbra.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Conselho de Administração do CHUC, José Martins Nunes, sublinhou que a "atribuição da terceira licença é uma excelente notícia para o CHUC, para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para a cidade, mas fundamentalmente para os doentes, que assim encontram mais uma nova esperança para o tratamento da sua doença".