O Museu Nacional do Azulejo inaugura, no sábado, uma exposição com 64 peças que convida à descoberta da azulejaria de Coimbra do século XVIII, no âmbito do Dia Nacional do Azulejo, que se comemora este ano pela primeira vez.

"O Encanto na Hora da Descoberta. Azulejaria de Coimbra do século XVIII" é o título desta exposição, que é inaugurada pelas 16:30, e abre ao público no dia seguinte, ficando patente de terça-feira a domingo, até 13 de agosto.

A mostra reúne, na sua maioria, painéis de azulejo, mas também peças de cerâmica tridimensional, resultado de um trabalho de cerca de seis anos de inventariação de milhares de azulejos, que se encontravam no fundo antigo do Museu Nacional do Azulejo, e que tem por objetivo valorizar a produção setecentista das olarias de Coimbra.