Actualidade

O treinador do FC Porto lembrou hoje que uma vitória sobre o Marítimo, no sábado, na 32.ª jornada da I Liga de futebol, fará com que "o Benfica jogue com o Rio Ave em segundo lugar".

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Funchal, a dois dias do confronto com o Marítimo, o treinador dos 'dragões' realçou as dificuldades da partida, salientando também o foco de todo o grupo.

"É, tradicionalmente, um jogo difícil, uma deslocação complicada. Estamos numa fase decisiva do campeonato. Encaramos este jogo como uma final. Temos de estar muito focados e no máximo das nossas forças. O Marítimo é uma boa equipa e agressiva. Temos de lutar para que cada bola seja ganha por nós e estaremos mais perto da vitória se o fizermos. Preparáramos bem a semana e os jogadores estão motivados", começou por dizer o treinador.