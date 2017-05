Actualidade

O Benfica manifestou hoje "forte apoio" e "satisfação" pelo anúncio da implementação do vídeo-árbitro na I Liga de futebol já na próxima época, justificando que são estas medidas práticas que credibilizam as competições.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu forte apoio, satisfação e regozijo pela decisão anunciada, nesta manhã [hoje], por parte da Federação Portuguesa de Futebol e do Conselho de Arbitragem, da introdução, já a partir da próxima época, do uso do videoárbitro em todos os jogos da Primeira Liga", referem os 'encarnados', em nota publicada na sua página oficial na internet.

O clube da Luz diz ainda ser uma decisão que "coloca Portugal na liderança do processo de introdução das novas tecnologias ao serviço do futebol", realçando "a rapidez e eficácia demonstrada pela direção da FPF em adotar práticas que de forma eficaz visam credibilizar as competições".