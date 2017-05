Actualidade

O Ministério das Finanças e a Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) assinam na sexta-feira um acordo para a negociação, até julho, do descongelamento das progressões nas carreiras no próximo ano.

"Este é um acordo que a FESAP considera de grande relevância e que pode ser considerado histórico, uma vez que quebrará com um período de mais de uma década durante o qual os trabalhadores da Administração Pública viram as suas carreiras completamente congeladas", afirma a FESAP, afeta à UGT, em comunicado.

O documento, que será assinado na sexta-feira no Ministério das Finanças, prevê a negociação até julho do descongelamento das progressões nas carreiras - para que entrem no Orçamento do Estado para 2018.